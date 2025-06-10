Временно ограничил полеты аэропорт Саратова

Аэропорт Саратова (Гагарин) временно не отправляет и не принимает рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов», — написал он в своем телеграм-канале.

Воздушные гавани России периодически вводят ограничения на полеты из-за угроз атаки украинских беспилотников. Ранее аналогичные меры ввели аэропорты Тамбова и Калуги. На момент создания материала ограничения все еще действуют.