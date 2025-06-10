 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Временно ограничил полеты аэропорт Саратова

Росавиация: временные ограничения ввели в аэропорту Саратова

Аэропорт Саратова (Гагарин) временно не отправляет и не принимает рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов», — написал он в своем телеграм-канале.

Все московские аэропорты приостановили свою работу
Политика

Воздушные гавани России периодически вводят ограничения на полеты из-за угроз атаки украинских беспилотников. Ранее аналогичные меры ввели аэропорты Тамбова и Калуги. На момент создания материала ограничения все еще действуют.

Читайте РБК в Telegram.

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах

Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту

Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней

Орбан: Россия понимает только язык силы

Лавров пересказал слова Байдена про «монолитность» России на встрече с Путиным в 2021 году

На россиянина завели дело за попытку провезти 282 Лабубу из Китая

Президент Эстонии заявил об «амбициях по захвату земель в генах России»

Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Видео

HBO раскрыл, кто сыграет Малфоев в новом «Гарри Потттере»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Росавиация аэропорты Саратов
Материалы по теме
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты
Политика
В российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Общество
Все московские аэропорты приостановили свою работу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
Временно ограничил полеты аэропорт Саратова Политика, 02:11
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн Политика, 02:04
Умер фронтмен группы Sly and the Family Stone Слай Стоун Общество, 01:52
В Белгороде из-за падения обломков пострадал 8-летний ребенок Политика, 01:40
Все московские аэропорты приостановили свою работу Политика, 01:18
Песков назвал «охотой на ведьм» возбуждение дела на депутата сейма Латвии Политика, 01:05
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты Политика, 00:58
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Рязанской области по техническим причинам остановился грузовой поезд Общество, 00:41
Трамп назвал Грету Тунберг «странной сердитой личностью» и дал ей совет Политика, 00:27
ПВО за два часа сбили 76 беспилотников ВСУ над Россией Политика, 00:24
Трамп заявил, что США единственные, кто победил во Второй мировой войне Политика, 00:09
Иран пригрозил ударом по «скрытым ядерным объектам» Израиля Политика, 00:02
Средняя доходность по полугодовым вкладам опустилась ниже 19% Финансы, 00:00
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 09 июн, 23:59