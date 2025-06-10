Мединский заявил, что россияне требуют жестоких мер в отношении Киева
Россияне требуют от властей более жестких действий в отношении Украины, заявил глава российской делегации в переговорном процессе, помощник президента России Владимир Мединский. Об этом он заявил в эфире RT.
«Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», — сказал Мединский.
По его словам, это произошло, на фоне недавних ударов Украины по территории России.
Речь шла о подрыве моста в Брянской области, который произошел в ночь на 1 июня. Тогда автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути перед пассажирским поездом Климов — Москва. В результате инцидента погибли семь человек, пострадали около сотни. Всего в поезде находились 388 пассажиров.
Следственный комитет сообщил, что при подрывах железнодорожных путей и моста в приграничных регионах использовался блок управления Lora украинского производства, что говорит о причастности к этому Киева. Ведомство квалифицировало произошедшее как теракты, были возбуждены уголовные дела.
В ту же ночь из-за взрыва также обрушился железнодорожный мост в Курской области, проходящий через автотрассу. С рельсов сошел грузовой локомотив, три сотрудника РЖД пострадали.
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