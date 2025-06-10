 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Один человек погиб при возгорании рыболовного судна во Владивостоке

МЧС: один человек погиб при возгорании рыболовного судна во Владивостоке

Во Владивостоке вспыхнуло рыболовное судно, погиб один человек, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«У пирса в бухте Золотой рог загорелось судно на 200 квадратах. По предварительным данным, спасены 24 человека. К сожалению, один — погиб», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожарные продолжают тушить возгорание.

Золотой Рог — длинная узкая бухта к северу от пролива Босфор Восточный Японского моря, по берегам которой расположен город Владивосток.

В Пушкино спустя сутки потушили пожар на складе
Общество

Ранее, 6 июня, во Владивостоке загорелся дом барачного типа, который администрация города расселила еще в 2022 году, никто тогда не пострадал. Двухэтажный дом должны были снести, а землю передать в муниципальную собственность. Городская прокуратура начала проверку по факту пожара.

Читайте РБК в Telegram.

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах

Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту

Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней

Орбан: Россия понимает только язык силы

Лавров пересказал слова Байдена про «монолитность» России на встрече с Путиным в 2021 году

На россиянина завели дело за попытку провезти 282 Лабубу из Китая

Президент Эстонии заявил об «амбициях по захвату земель в генах России»

Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Видео

HBO раскрыл, кто сыграет Малфоев в новом «Гарри Потттере»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Владивосток погибший пожар МЧС
Материалы по теме
В Пушкино спустя сутки потушили пожар на складе
Общество
В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии
Общество
На востоке Москвы загорелся торговый центр «Семеновский пассаж»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
Аэропорты Самары и Казани приостановили полеты Политика, 03:41
Мединский заявил, что россияне требуют жестоких мер в отношении Киева Политика, 03:24
Глава Калифорнии призвал не применять армию США «ради фантазий диктатора» Политика, 03:22
Один человек погиб при возгорании рыболовного судна во Владивостоке Общество, 03:05
Дуров рассказал, почему он не пользуется мобильным телефоном Технологии и медиа, 02:50
Кравцов поддержал возвращение в школы «Букваря» Общество, 02:30
Гидрометцентр сообщил о понижении температуры в Москве со вторника Город, 02:23
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Временно ограничил полеты аэропорт Саратова Политика, 02:11
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн Политика, 02:04
Умер фронтмен группы Sly and the Family Stone Слай Стоун Общество, 01:52
В Белгороде из-за падения обломков пострадал 8-летний ребенок Политика, 01:40
Все московские аэропорты приостановили свою работу Политика, 01:18
Песков назвал «охотой на ведьм» возбуждение дела на депутата сейма Латвии Политика, 01:05
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты Политика, 00:58