МЧС: один человек погиб при возгорании рыболовного судна во Владивостоке

Один человек погиб при возгорании рыболовного судна во Владивостоке

Во Владивостоке вспыхнуло рыболовное судно, погиб один человек, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«У пирса в бухте Золотой рог загорелось судно на 200 квадратах. По предварительным данным, спасены 24 человека. К сожалению, один — погиб», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожарные продолжают тушить возгорание.

Золотой Рог — длинная узкая бухта к северу от пролива Босфор Восточный Японского моря, по берегам которой расположен город Владивосток.

Ранее, 6 июня, во Владивостоке загорелся дом барачного типа, который администрация города расселила еще в 2022 году, никто тогда не пострадал. Двухэтажный дом должны были снести, а землю передать в муниципальную собственность. Городская прокуратура начала проверку по факту пожара.