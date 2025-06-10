Один человек погиб при возгорании рыболовного судна во Владивостоке
Во Владивостоке вспыхнуло рыболовное судно, погиб один человек, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«У пирса в бухте Золотой рог загорелось судно на 200 квадратах. По предварительным данным, спасены 24 человека. К сожалению, один — погиб», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожарные продолжают тушить возгорание.
Золотой Рог — длинная узкая бухта к северу от пролива Босфор Восточный Японского моря, по берегам которой расположен город Владивосток.
Ранее, 6 июня, во Владивостоке загорелся дом барачного типа, который администрация города расселила еще в 2022 году, никто тогда не пострадал. Двухэтажный дом должны были снести, а землю передать в муниципальную собственность. Городская прокуратура начала проверку по факту пожара.
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