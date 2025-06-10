Гидрометцентр сообщил о понижении температуры в Москве со вторника

В Москве ожидается резкое понижение температуры со вторника, 10 июня, сообщает Гидрометцентр.

«Со вторника за холодным фронтом станет прохладнее на 7-8 градусов, температура будет немного отставать от нормы», — говорится в сообщении.

Как обещают синоптики, 10 июня облака в столице будут периодически закрывать солнце, а по области местами может пройти небольшой дождь. Днем воздух в Москве прогреется от плюс 19 до плюс 21 градуса, по области — от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ночью температуры в Москве будет от плюс 10 до плюс 12 градусов, а в центре от плюс 14 до плюс 16 градусов. По Московской области ожидается температура от плюс 9 до плюс 4 градусов.

Кроме этого, со вторника по четверг москвичей ждут дожди, дождливая и ветреная погода может накрыть столицу также в пятницу и субботу.

Ранее, 6 июня, МЧС предупредило москвичей о жаре до плюс 32 градусов, в том числе и во вторник, 10 июня.

Как рассказал недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, 2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории. По словам метеоролога, это связано с общей тенденцией на потепление из-за увеличения концентрации парниковых газов.