В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов
В Белгородской области в результате атаки беспилотников пострадали два человека. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По данным властей, один из раненых — боец подразделения «Орлан», получивший травму в селе Грушевка Волоконовского района. Второй пострадавший — житель Белгородского района, раненный при ударе FPV-дрона в районе села Чайки. Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения и после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение.
Удары беспилотников были зафиксированы в нескольких населенных пунктах Белгородской области, включая поселки Майский, Дубовое, Октябрьский, Малиновка, Малиново, а также города Шебекино, Грайворон и Валуйки. В результате атаки были повреждены жилые дома, здания коммерческих и социальных объектов, объекты связи, линии электропередачи и газопровод. В ряде случаев произошло частичное разрушение фасадов и кровель, в том числе после детонации дронов.
Силы ПВО сбили несколько беспилотников, однако в результате падения обломков также зафиксированы разрушения. Власти уточняют последствия атак, аварийные службы проводят восстановительные работы.
В этот же день украинские беспилотники дважды атаковали парковку в селе Никольское.
В результате атаки пострадали пять человек, включая двух бойцов самообороны и одного бойца из подразделения «Орлан», помогавшим мирным жителям после первой атаки.
От детонации загорелась легковая машина, осколки повредили еще четыре автомобиля.
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