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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области в результате атаки беспилотников пострадали два человека. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По данным властей, один из раненых — боец подразделения «Орлан», получивший травму в селе Грушевка Волоконовского района. Второй пострадавший — житель Белгородского района, раненный при ударе FPV-дрона в районе села Чайки. Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения и после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение.

Удары беспилотников были зафиксированы в нескольких населенных пунктах Белгородской области, включая поселки Майский, Дубовое, Октябрьский, Малиновка, Малиново, а также города Шебекино, Грайворон и Валуйки. В результате атаки были повреждены жилые дома, здания коммерческих и социальных объектов, объекты связи, линии электропередачи и газопровод. В ряде случаев произошло частичное разрушение фасадов и кровель, в том числе после детонации дронов.

Силы ПВО сбили несколько беспилотников, однако в результате падения обломков также зафиксированы разрушения. Власти уточняют последствия атак, аварийные службы проводят восстановительные работы.

Последствия обстрела Белгородской области

В этот же день украинские беспилотники дважды атаковали парковку в селе Никольское.

В результате атаки пострадали пять человек, включая двух бойцов самообороны и одного бойца из подразделения «Орлан», помогавшим мирным жителям после первой атаки.

От детонации загорелась легковая машина, осколки повредили еще четыре автомобиля.

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Персоны
Плугина Ирина
Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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