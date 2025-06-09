Аэропорт Калуги приостановил работу

Аэропорт Калуги (Грабцево) временно приостановил свою работу для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — написал он в своем телеграм-канале.

Российские аэропорты периодически вводят ограничения на полеты на фоне атак беспилотник. Аэропорт Калуги в прошлый раз приостанавливал свою работу накануне. Ограничения действовали с вечера 7 июня.