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Песков назвал «охотой на ведьм» возбуждение дела на депутата сейма Латвии

Песков осудил возбуждение дела против защищавшего русский депутата сейма Латвии

Возбуждение уголовного дела против выступившего на русском языке депутата Сейма Латвии Алексея Росликова является «охотой на ведьм» и «опасной тенденцией», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция», — цитирует его ТАСС.

На защищавшего русский язык депутата сейма Латвии завели уголовное дело
Политика

Речь идет о выступлении лидера партии «Стабильность!» Росликова на заседании парламента 5 июня. Тогда он раскритиковал декларацию о «режиме русификации» в советский период и «устранении ее лингвистических последствий». В связи с этим, а также за высказывание на русском языке с демонстрацией грубого жеста депутата удалили с заседания.

В результате Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело на Росликова по подозрению в сотрудничестве с Россией, в действиях против Латвии и разжигании национальной ненависти и вражды.

Песков назвал «охотой на ведьм» возбуждение дела на депутата сейма Латвии
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Теги
Полина Харчевникова
Дмитрий Песков Сейм Латвия русский язык
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