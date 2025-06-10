Песков назвал «охотой на ведьм» возбуждение дела на депутата сейма Латвии

Возбуждение уголовного дела против выступившего на русском языке депутата Сейма Латвии Алексея Росликова является «охотой на ведьм» и «опасной тенденцией», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция», — цитирует его ТАСС.

Речь идет о выступлении лидера партии «Стабильность!» Росликова на заседании парламента 5 июня. Тогда он раскритиковал декларацию о «режиме русификации» в советский период и «устранении ее лингвистических последствий». В связи с этим, а также за высказывание на русском языке с демонстрацией грубого жеста депутата удалили с заседания.

В результате Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело на Росликова по подозрению в сотрудничестве с Россией, в действиях против Латвии и разжигании национальной ненависти и вражды.

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