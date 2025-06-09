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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море двух беспилотных катеров

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС
Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС

Вооруженные силы России уничтожили в Черном море за минувшие сутки два украинских безэкипажных катера, сообщило Минобороны в понедельник, 9 июня.

«Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера», — говорится в сводке военного ведомства.

Минобороны также сообщило о сбитых военными в течение суток 212 беспилотниках ВСУ. Кроме того, силы ПВО перехватили и уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего с начала военной операции на Украине вооруженные силы России уничтожили более 62 тыс. беспилотных летательных аппаратов.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

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Военная операция на Украине Минобороны Черное море БПЛА
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