Песков назвал футбол гордостью и болью России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал футбол одновременно и гордостью и болью России. Об этом он заявил во время премьеры показа фильма «Больше чем футбол».

«Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», — передает его слова «РИА Новости».

Говоря о премьере фильма, пресс-секретарь сказал, что российский кинематограф преуспел в производстве спортивных драм, и считает, что их качество «выше мирового уровня».

Российский фильм «Больше чем футбол» с Алексеем Воробьевым в главной роли, согласно сайту «Кинопоиск», должен выйти в прокат 12 июня. Фильм заявлен в жанре комедия, спорт, драма.

Сюжет разворачивается вокруг чемпионата Кубка Европы по футболу. Вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России. У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду.