«Крылья Советов» объявили об уходе пяти футболистов

«Крылья Советов» объявили об уходе Цыпченко и еще четырех футболистов

Команду покинули вратарь Овсянников, защитник Гапонов, полузащитники Ежов и Якуба, а также нападающий Цыпченко. Ранее у команды появился новый тренер — Магомед Адиев

Дмитрий Цыпченко (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Пять футболистов покинули «Крылья Советов», сообщается на официальном сайте самарского клуба РПЛ.

Из команды ушли вратарь Богдан Овсянников, защитник Илья Гапонов, полузащитники Роман Ежов и Денис Якуба, а также нападающий Дмитрий Цыпченко.

«Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли десятое место в РПЛ, после чего команду покинул главный тренер Игорь Осинькин — вместо него назначили Магомеда Адиева.

По ходу сезона в самарской команде сменилось руководство.