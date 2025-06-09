«Крылья Советов» объявили об уходе пяти футболистов
Пять футболистов покинули «Крылья Советов», сообщается на официальном сайте самарского клуба РПЛ.
Из команды ушли вратарь Богдан Овсянников, защитник Илья Гапонов, полузащитники Роман Ежов и Денис Якуба, а также нападающий Дмитрий Цыпченко.
«Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли десятое место в РПЛ, после чего команду покинул главный тренер Игорь Осинькин — вместо него назначили Магомеда Адиева.
По ходу сезона в самарской команде сменилось руководство.
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