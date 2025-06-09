В Подмосковье из-за удара молнии в беседку пострадала женщина
На пляже «Слобода» в Ленинском городском округе в Московской области молния ударила в беседку с людьми, пострадала женщина, сообщает «Москва Онлайн» со ссылкой на администратора пляжа.
Инцидент произошел вечером накануне, 8 июня. Тогда во время сильного дождя и грозы компания женщин отдыхали в беседке у воды, когда в нее внезапно ударила молния.
«Одна женщина пострадала. Она была в сознании, но в шоке. Все испугались», — рассказала администратор.
Пострадавшей вызвали скорую, но машина не могла проехать из-за плохих дорог, которые размыло из-за ливня, и неработающей навигации. Первую помощь женщине оказали медики, которые отдыхали в соседней беседке. Затем пострадавшую увезли на скорой, ее должны перевезти в ожоговый центр.
По данным телеграм-канала SHOT, всего пострадало восемь человек — мужчины и женщины. После удара пострадавшая находилась в шоковом состоянии, скорая увезла ее с сильными ожогами груди и рук. Ее состояние уже стабилизировали, уточнил канал.
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