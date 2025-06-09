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Общество ,  
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На Арбате нарисовали новый портрет Виктора Цоя

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Художники в центре Москвы закончили реставрировать стену, посвященную Виктору Цою, теперь на мемориальной стене на Арбате изображен новый портрет советского музыканта.

Ранее на ней находился большой портрет Цоя, который представлял кадр из фильма «Игла» с музыкантом в главной роли. Сейчас на стене нарисован портрет меньшего размера, вокруг которого активисты написали строчки из песен Цоя «Генерал» и «Легенда».

Активисты начали реставрировать стену Цоя в центре Москвы
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Фото:АГН «Москва»

Граффити в честь Цоя нанесены на стене дома № 37 на Арбате. В апреле на стене появились изображения в честь умершего российского рэпера Паши Техника. Фанаты Техника тогда частично закрасили портрет Цоя и сделали надпись «Техник». После этого реставрацией стены занялись активисты.

Виктор Цой — советский рок-музыкант, основатель и лидер группы «Кино». Автор таких песен, как «Группа крови», «Перемен!». В 1988 году исполнил главную роль Моро в фильме «Игла». Погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет.

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Полина Харчевникова
Виктор Цой портрет Арбат Москва
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Активисты начали реставрировать стену Цоя в центре Москвы
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На Арбате заклеили листовками граффити в честь Техника на стене Цоя
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