Активисты начали реставрировать стену Цоя в центре Москвы
Художники в центре Москвы реставрируют стену, посвященную советскому музыканту Виктору Цою, ко дню его рождения — 21 июня. Об этом сообщила организатор реставрационных работ Кристина Журавлева, передает «РИА Новости».
Граффити в честь Цоя нанесены на стене дома № 37 на Арбате.
По ее словам, сам портрет Цоя художники корректировать не будут, лишь обновят, призналась она. «Потому что она (стена. — РБК) уже была рисунок на рисунок, надпись на надпись, в общем, в безобразном виде, <...> краска на краску, портрет на портрет, художник на художника. И получилось, что уже не лицо Цоя, а просто одно название», — считает Журавлева.
Активистка рассказала, что организовала небольшую группу, вместе с которой собрала деньги «на краску, на художника», а после нашла нужного специалиста.
В пятницу, 6 июня, активисты сделали на стене эскизы, а на следующий день будут «оформлять в цвете», призналась Журавлева.
Кроме того, на стене появятся строчки из песни Цоя и один из собственных рисунков музыканта, рассказала активистка, не уточнив, какие именно творческие работы будут изображены.
В апреле на стене дома № 37 появились граффити в честь умершего российского рэпера Паши Техника. Фанаты Техника тогда частично закрасили портрет Цоя и сделали надпись «Техник». Некоторые поклонники музыканта выразили в соцсетях недовольство, назвав произошедшее «осквернением», писал телеграм-канал «Осторожно, новости».
Виктор Цой — советский рок-музыкант, основатель и лидер группы «Кино». Автор таких песен, как «Группа крови», «Перемен!». В 1988 году исполнил главную роль Моро в фильме «Игла». Погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп поселил канцлера Германии в розовой спальне
Умер соонователь «Аквариума» и автор песни «Гибралтар-Лабрадор»
Мужчина прошел более 100 километров холодильником на спине ради покойной жены
На похищенного с Ярославского вокзала блогера завели уголовное дело
Москвичу грозит срок за отправку немецких госнаград
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
Скандал Трампа и Маска стал публичным. Подробности
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с детьми. Детали
Politico: Белый дом примет меры для решения конфликта между Маском и Трампом
Atlantic: Трамп выразил недовольство Зеленским из-за действий в отношении России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов