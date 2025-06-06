Активисты начали реставрировать стену Цоя в центре Москвы

Фото: АГН «Москва»

Художники в центре Москвы реставрируют стену, посвященную советскому музыканту Виктору Цою, ко дню его рождения — 21 июня. Об этом сообщила организатор реставрационных работ Кристина Журавлева, передает «РИА Новости».

Граффити в честь Цоя нанесены на стене дома № 37 на Арбате.

По ее словам, сам портрет Цоя художники корректировать не будут, лишь обновят, призналась она. «Потому что она (стена. — РБК) уже была рисунок на рисунок, надпись на надпись, в общем, в безобразном виде, <...> краска на краску, портрет на портрет, художник на художника. И получилось, что уже не лицо Цоя, а просто одно название», — считает Журавлева.

Активистка рассказала, что организовала небольшую группу, вместе с которой собрала деньги «на краску, на художника», а после нашла нужного специалиста.

В пятницу, 6 июня, активисты сделали на стене эскизы, а на следующий день будут «оформлять в цвете», призналась Журавлева.

Кроме того, на стене появятся строчки из песни Цоя и один из собственных рисунков музыканта, рассказала активистка, не уточнив, какие именно творческие работы будут изображены.

В апреле на стене дома № 37 появились граффити в честь умершего российского рэпера Паши Техника. Фанаты Техника тогда частично закрасили портрет Цоя и сделали надпись «Техник». Некоторые поклонники музыканта выразили в соцсетях недовольство, назвав произошедшее «осквернением», писал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Виктор Цой — советский рок-музыкант, основатель и лидер группы «Кино». Автор таких песен, как «Группа крови», «Перемен!». В 1988 году исполнил главную роль Моро в фильме «Игла». Погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет.