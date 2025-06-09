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Общество ,  
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В Думе опровергли слухи о запрете на установку глухих заборов на дачах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский опроверг слухи о запрете на установку глухих заборов, сообщает «РИА Новости».

По его словам, информация о штрафах от 5 тыс. до 10 тыс. руб. за глухие заборы на дачных участках не соответствует действительности. Ни на федеральном, ни на региональном уровне за это не предусмотрено никаких санкций.

Депутат уточнил, что есть строительные рекомендации и особые споры между соседями, которые решаются в судебном порядке.

Ранее РЕН ТВ писал, что с 9 июня вступили в силу новые правила, запрещающие устанавливать глухие заборы между дачными участками. По их словам, за отказ снести сплошное ограждение дачнику будет грозить штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка или от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

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Фото:Владимир Сергеев / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов также объяснил требования для дачных ограждений.

По его словам, между участками лучше ставить сетчатое ограждение высотой 1,2–1,8 м или другие варианты проницаемых ограждений, в том числе и живые изгороди. Глухие ограждения можно построить снаружи участка. Их высота регулируется на местном уровне.

«Прямой нормы, предусматривающей автоматическое наказание за высоту или тип ограждения, не появилось, но в случае конфликта между соседями именно нарушение правил благоустройства, изложенных в СНиП и СП, становится решающим аргументом в суде. Если забор между участками глухой и отбрасывает тень, препятствует проветриванию или иным образом влияет на пользование участком соседа, он может быть признан нарушающим нормы. Особенно это касается садоводческих объединений, где действует СП 53.13330.2019, прямо предписывающий устанавливать между соседями светопроницаемые конструкции от 1,2 до 1,8 м», — добавил Гаврилов.

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