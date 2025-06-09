Орбан заявил о нежелании венгров умирать за Украину

Орбан: венгры не хотят обрести рядом новый Афганистан и умирать за Украину

Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Reuters)

Венгрия выступает против продолжения военных действий на Украине и превращения соседней страны в новый Афганистан при посредничестве Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на французском митинге сторонников правоконсервативных европейских партий, состоящих во фракции Европарламента «Патриоты Европы».

Фрагмент выступления опубликован на YouTube-канале политика.

По словам Орбана, Европе не нужны военная экономика и гонка вооружений с Москвой. Вместо них нужно прекратить огонь на Украине и начать переговоры.

«Дипломаты должны забрать у генералов контроль над ситуацией. Мы не хотим умирать за Украину и не хотим, чтобы наши сыновья возвращались оттуда в гробах. Мы не хотим, чтобы по соседству с нами был новый Афганистан», — сказал венгерский премьер.

«Давайте остановим их [лидеров ЕС]», — призвал Орбан участников митинга.

По инициативе Виктора Орбана в июне 2024 года в Европарламенте была создана правоконсервативная фракция «Патриоты Европы». В ней состоят 84 депутата от 14 партий из 12 европейских стран (Венгрии, Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Португалии, Франции и Чехии). Председатель фракции — лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделл. Фракция ставит своей задачей стать второй по величине в Европарламенте с тем, чтобы серьезно влиять на решения ЕС.

За несколько дней до французского митинга сторонников партий из «Патриотов Европы» Орбан опубликовал видеообращение в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), где заявил о намерении ЕС продолжать военный конфликт на Украине во что бы то ни стало. Еще ранее венгерский премьер предупреждал, что конфликт в соседней стране может растянуться на многие годы.