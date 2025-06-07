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Военная операция на Украине ,  
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Орбан призвал ЕС «не подливать масла в огонь» в конфликте на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Евросоюз затягивает конфликт на Украине, прикрываясь ею как «защитой», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

«Брюссель толкает Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину в роли щита, защищающего континент. Нельзя потушить пожар, подливая масла в огонь», — написал Орбан.

Орбан отметил, что вместо эскалации Венгрия выступает за «перемирие, мир и безопасность через переговоры».

Ранее Орбан не исключил, что конфликт на Украине может затянуться на долгое время, отметив разрыв между миротворческими силами во главе с президентом США Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по словам Орбана, хотят продолжить боевые действия.

Несколько дней спустя премьер-министр Венгрии заявил, что лидеры стран Евросоюза хотят нанести России превентивный удар, продолжая конфликт на Украине. По мнению Орбана, своей главной целью Брюссель считает «противостояние России на Востоке».

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Венгрия последовательно выступает за активизацию мирных инициатив по украинскому кризису. По мнению Орбана, лидеры стран ЕС готовят Европу к вступлению в военный конфликт Москвы и Киева.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что главным препятствием на пути к урегулированию конфликта на Украине выступают некоторые ведущие страны Европы. По его словам, руководство ЕС и НАТО «неустанно настраивает Киев на продолжение боевых действий» и предпринимает усилия, чтобы помешать переговорному процессу.

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Украина Военная операция на Украине ЕС Виктор Орбан Венгрия
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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