Орбан призвал ЕС «не подливать масла в огонь» в конфликте на Украине

Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Евросоюз затягивает конфликт на Украине, прикрываясь ею как «защитой», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

«Брюссель толкает Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину в роли щита, защищающего континент. Нельзя потушить пожар, подливая масла в огонь», — написал Орбан.

Орбан отметил, что вместо эскалации Венгрия выступает за «перемирие, мир и безопасность через переговоры».

Ранее Орбан не исключил, что конфликт на Украине может затянуться на долгое время, отметив разрыв между миротворческими силами во главе с президентом США Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по словам Орбана, хотят продолжить боевые действия.

Несколько дней спустя премьер-министр Венгрии заявил, что лидеры стран Евросоюза хотят нанести России превентивный удар, продолжая конфликт на Украине. По мнению Орбана, своей главной целью Брюссель считает «противостояние России на Востоке».

Венгрия последовательно выступает за активизацию мирных инициатив по украинскому кризису. По мнению Орбана, лидеры стран ЕС готовят Европу к вступлению в военный конфликт Москвы и Киева.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что главным препятствием на пути к урегулированию конфликта на Украине выступают некоторые ведущие страны Европы. По его словам, руководство ЕС и НАТО «неустанно настраивает Киев на продолжение боевых действий» и предпринимает усилия, чтобы помешать переговорному процессу.