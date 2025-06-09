МИД Казахстана отказался считать «визами» уведомления для въезда в Россию

На контрольно-пропускном пункте «Бугристое» российско-казахстанской границы (Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло сообщения СМИ о фактическом введении визового режима между Казахстаном и Россией в связи с изменениями миграционных правил в России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает Orda.kz.

Ранее портал Inbusiness.kz опубликовал новость под заголовком «Россия фактически вводит визовый режим с Казахстаном».

«У нас с Россией безвизовый режим, он и остается, этот безвизовый режим», — отметил представитель МИД. Смадияров также обратился к средствам массовой информации с просьбой не вводить население в заблуждение.

По словам представителя МИД Казахстана, речь идет о новых требованиях по пересечению границы, которые вступят в силу в России с 30 июня. В частности, подразумевается необходимость предварительного уведомления о въезде. Он подчеркнул, что такие меры являются стандартной практикой и не означают введения виз.

МИД Казахстана порекомендовал гражданам заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать недоразумений на границе. Ведомство также изучает вопрос о возможности введения зеркальных мер, но окончательное решение пока не принято.

С 30 июня 2025 года иностранные граждане, въезжающие в Россию в безвизовом порядке, обязаны будут заранее подавать электронное уведомление о пересечении границы.

Новая мера закреплена постановлением правительства и касается, прежде всего, граждан стран, с которыми у России действует безвизовый режим. Электронное заявление необходимо будет направить не позднее чем за 72 часа до въезда.

В экстренных случаях заявление можно будет подать минимум за 4 часа до пересечения границы, при этом потребуется документальное подтверждение срочности — например, на случай экстренного лечения или смерти близкого родственника в России.

Для подачи уведомления иностранцам необходимо будет зарегистрировать цифровой профиль в мобильном приложении RuID — платформе, аналогичной «Госуслугам», но предназначенной специально для иностранных граждан.