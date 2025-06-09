 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД Казахстана отказался считать «визами» уведомления для въезда в Россию

На контрольно-пропускном пункте &laquo;Бугристое&raquo; российско-казахстанской границы
На контрольно-пропускном пункте «Бугристое» российско-казахстанской границы (Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло сообщения СМИ о фактическом введении визового режима между Казахстаном и Россией в связи с изменениями миграционных правил в России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает Orda.kz.

Ранее портал Inbusiness.kz опубликовал новость под заголовком «Россия фактически вводит визовый режим с Казахстаном».

«У нас с Россией безвизовый режим, он и остается, этот безвизовый режим», — отметил представитель МИД. Смадияров также обратился к средствам массовой информации с просьбой не вводить население в заблуждение.

По словам представителя МИД Казахстана, речь идет о новых требованиях по пересечению границы, которые вступят в силу в России с 30 июня. В частности, подразумевается необходимость предварительного уведомления о въезде. Он подчеркнул, что такие меры являются стандартной практикой и не означают введения виз.

МИД Казахстана порекомендовал гражданам заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать недоразумений на границе. Ведомство также изучает вопрос о возможности введения зеркальных мер, но окончательное решение пока не принято.

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

С 30 июня 2025 года иностранные граждане, въезжающие в Россию в безвизовом порядке, обязаны будут заранее подавать электронное уведомление о пересечении границы.

Новая мера закреплена постановлением правительства и касается, прежде всего, граждан стран, с которыми у России действует безвизовый режим. Электронное заявление необходимо будет направить не позднее чем за 72 часа до въезда.

В экстренных случаях заявление можно будет подать минимум за 4 часа до пересечения границы, при этом потребуется документальное подтверждение срочности — например, на случай экстренного лечения или смерти близкого родственника в России.

Для подачи уведомления иностранцам необходимо будет зарегистрировать цифровой профиль в мобильном приложении RuID — платформе, аналогичной «Госуслугам», но предназначенной специально для иностранных граждан.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео

Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии

ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину

В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео

Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации

В США самолёт потерпел крушение. Видео

Силовики задержали мэра Красноярска. Детали

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Казахстан Россия МИД безвизовый режим
Материалы по теме
Минобороны Казахстана объяснило задержание призывников на улицах
Общество
МИД рассказал, сколько иностранцев посетили Россию по электронным визам
Политика
В Россию разрешили въезжать по электронным визам из Иордании и Туркмении
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
В Москве 17 человек застряли на высоте на аттракционе «Воздушный поезд» Общество, 16:32
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Генсек НАТО призвал к «резкому скачку» в обороне НАТО Политика, 16:26
ЦСКА объявил об уходе Николича Спорт, 16:23
Лавров выступил за перенос ООН в Сочи по плану Сталина Политика, 16:20
Акции владельца CNN и HBO выросли на 11% на новости о разделении бизнеса Инвестиции, 16:13
Актив или платежная сеть. Чем на самом деле является биткоин Крипто, 16:09
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Зеленский подтвердил завершение первого этапа нового обмена пленными Политика, 16:02
Цена нефти Brent впервые за 1,5 месяца превысила $67 за баррель Инвестиции, 16:01
На российскую бегунью напали с ножом грабители после ультрамарафона в ЮАР Спорт, 15:51
В бундестаге возникли споры о возврате обязательного призыва в армию Политика, 15:49
В «Т-Инвестициях» назвали причины для роста курса доллара выше ₽90 летом Инвестиции, 15:44
«Русский Север»: как медиафорум помогает развивать регионы Отрасли, 15:41
Отец Маска рассказал в Москве, как его отговаривали от поездки в Россию Политика, 15:34