Песков назвал смысл подписанной Путиным стратегии ВМФ

Песков: смысл стратегии в развитии ВМФ, чтобы он отвечал современным реалиям

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Стратегия военно-морского флота (ВМФ) России, которую президент Владимир Путин утвердил в июне, должна отвечать современным реалиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Смысл стратегии в развитии ВМФ, чтобы он отвечал современным реалиям», — сказал Песков.

Путин утвердил стратегию развития ВМФ России до 2050 года, сообщил 9 июня помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Авторы документа оценили нынешнее состояние и возможности флота с учетом опыта военных действий на Украине и сформулировали его задачи в мирное и военное время, рассказал помощник президента. Кроме того, они проанализировали развитие военно-политической обстановки в мире, варианты вероятного возникновения вооруженных конфликтов и потенциал ведущих военно-морских держав.

В апреле Путин подчеркнул, что в течение следующих десяти лет на строительство новых кораблей и судов ВМФ будет выделено 8,4 трлн руб., эти деньги должны быть учтены при формировании госпрограммы вооружений.

Он также говорил о планах по строительству пяти кораблей «Ясень-М» и трех «Борей-А», надводных кораблей и стратегических ракетоносцев.