Омские бизнесмены пожаловались на убытки из-за проблем со связью

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Омске бизнесмены пожаловались, что терпят убытки из-за проблем с мобильной связью, сообщает «РБК Омск».



Первые отключения случились в ночь с 6 на 7 июня, однако проблемы со связью фиксируют уже третий день. Несмотря на то, что отключения не затронули Wi-Fi, предприниматели заявили, что их бизнес терпит убытки. Так, глава омского областного союза предпринимателей Илья Николин в разговоре с «РБК Омск» уточнил, что потери связаны с сервисами оплаты через мобильный интернет.

«Они просто не могут принять оплату, ведь не у всех есть возможность подключиться к Wi-Fi. Не работает куча приложений, не работают скидочные программы», — подчеркнул Илья Николин.



Один из владельцев омской франшизы «Додо Пицца» Антон Самойлов сообщил, что за 7 и 8 июня продажи в сети упали примерно на 16%. Это связано с тем, что кухня пиццерий «на интернете», без связи, как отметил предприниматель, сотрудники не видят заказы: кассы и онлайн-заказы работают через интернет.



Основатель торгового дома «Шкуренко» Виктор Шкуренко сообщил, что в магазинах компании в городе подключен проводной интернет, проблем с оплатой в Омске нет. Однако в сельских магазинах, где работает мобильный интернет, из-за сбоев связаться с сотрудниками, которые находятся на удаленных точках, становится невозможно, как и развезти их ночью из-за невозможности заказать такси.



По данным сервиса Downdetector, сбой связи зафиксировали у операторов Tele2, МТС, Yota и «Билайн». За последние сутки на качество связи пожаловались около 3 тыс. человек.



8 июня губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что некорректная работа мобильной связи и интернета связана «с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования». Он заявил, что связь восстановят сразу по окончании работ. Областное Министерства цифрового развития вскоре опубликовало аналогичное сообщение. В Tele2 сообщили, что ограничения связаны с причинами, независящими от компании, а точные сроки возобновления работы неизвестны.



РБК направил запрос в администрацию города Омска.

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