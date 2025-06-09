Омские бизнесмены пожаловались на убытки из-за проблем со связью
В Омске бизнесмены пожаловались, что терпят убытки из-за проблем с мобильной связью, сообщает «РБК Омск».
Первые отключения случились в ночь с 6 на 7 июня, однако проблемы со связью фиксируют уже третий день. Несмотря на то, что отключения не затронули Wi-Fi, предприниматели заявили, что их бизнес терпит убытки. Так, глава омского областного союза предпринимателей Илья Николин в разговоре с «РБК Омск» уточнил, что потери связаны с сервисами оплаты через мобильный интернет.
«Они просто не могут принять оплату, ведь не у всех есть возможность подключиться к Wi-Fi. Не работает куча приложений, не работают скидочные программы», — подчеркнул Илья Николин.
Один из владельцев омской франшизы «Додо Пицца» Антон Самойлов сообщил, что за 7 и 8 июня продажи в сети упали примерно на 16%. Это связано с тем, что кухня пиццерий «на интернете», без связи, как отметил предприниматель, сотрудники не видят заказы: кассы и онлайн-заказы работают через интернет.
Основатель торгового дома «Шкуренко» Виктор Шкуренко сообщил, что в магазинах компании в городе подключен проводной интернет, проблем с оплатой в Омске нет. Однако в сельских магазинах, где работает мобильный интернет, из-за сбоев связаться с сотрудниками, которые находятся на удаленных точках, становится невозможно, как и развезти их ночью из-за невозможности заказать такси.
По данным сервиса Downdetector, сбой связи зафиксировали у операторов Tele2, МТС, Yota и «Билайн». За последние сутки на качество связи пожаловались около 3 тыс. человек.
8 июня губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что некорректная работа мобильной связи и интернета связана «с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования». Он заявил, что связь восстановят сразу по окончании работ. Областное Министерства цифрового развития вскоре опубликовало аналогичное сообщение. В Tele2 сообщили, что ограничения связаны с причинами, независящими от компании, а точные сроки возобновления работы неизвестны.
РБК направил запрос в администрацию города Омска.
В мае, в преддверии 80-летия Победы, в Москве ограничили мобильный интернет. Россиян предупредили об этом 5 мая, в тот же день они пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС, «МегаФон», Yota и «Билайн», а также на работу мессенджеров Telegram и WhatsАpp (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Большинство жалоб, согласно сервису Downradar, поступили из Москвы.
В мае и начале июня в ряде регионов России отключили мобильный интернет из-за атак дронов. С 20:10 мск 1 июня до 02:00 мск 2 июня средства ПВО сбили 162 беспилотника.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео
Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии
ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину
В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео
Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации
В США самолёт потерпел крушение. Видео
Силовики задержали мэра Красноярска. Детали
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов