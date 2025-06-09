В Казани на предприятии загорелся растворитель. Видео
В Казани в поселке Юдино на открытой площадке одного из предприятий загорелся растворитель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Пожар вспыхнул утром на улице Революционная, 80. В 10:40 пожарным удалось локализовать возгорание площадью 500 квадратов, уточняет «Татар-информ». Пожару присвоили третий номер сложности.
Очевидцы сообщили, что столб дыма виден в соседнем районе, передает 116.RU. Изданию в ГУ МЧС рассказали, что горят цистерны с растворителем, в администрации Кировского и Московского районов города дополнили, что пожар вспыхнул во дворе склада лакокрасочных материалов. Никто не пострадал.
В февраля в Казани в 16-этажном доме вспыхнул пожар, в результате которого погибли женщина и ее 12-летняя дочь. Одной из возможных причин могла стать неосторожность при курении родственника погибших.
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