В Казани на предприятии загорелся растворитель. Видео

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В Казани в поселке Юдино на открытой площадке одного из предприятий загорелся растворитель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.



Пожар вспыхнул утром на улице Революционная, 80. В 10:40 пожарным удалось локализовать возгорание площадью 500 квадратов, уточняет «Татар-информ». Пожару присвоили третий номер сложности.



Очевидцы сообщили, что столб дыма виден в соседнем районе, передает 116.RU. Изданию в ГУ МЧС рассказали, что горят цистерны с растворителем, в администрации Кировского и Московского районов города дополнили, что пожар вспыхнул во дворе склада лакокрасочных материалов. Никто не пострадал.

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