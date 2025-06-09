Экс-глава банка «Открытие» возглавил Почта Банк
Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Алексеев назначен новым президентом — председателем правления Почта Банка, сообщила РБК пресс-служба кредитной организации. С начала года Алексеев курирует присоединение банка к ВТБ. Юридическое присоединение планируют завершить к маю 2026 года, когда клиенты Почта Банка перейдут в ВТБ.
«Михаил Алексеев будет отвечать за деятельность банка и интеграцию с ВТБ. Он обладает богатым опытом интеграционных проектов: возглавляя ранее банк «Открытие», он успешно присоединил его к ВТБ», — говорится в сообщении.
В 2008–2020 годах Алексеев возглавлял ЮниКредит Банк. С октября 2020 до июня 2022 года он работал в Центробанке и состоял в наблюдательном совете банка «ФК Открытие». Финансист возглавил «ФК Открытие» в январе 2023 года и сложил полномочия в декабре 2024 года, следует из сообщения в центре раскрытия корпоративной информации. В конце декабря 2022 года «ФК Открытие» был продан ВТБ за 340 млрд руб. С 1 января 2025 года он прекратил свою деятельность в результате реорганизации, согласно карточке банка в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Прежний председатель правления Почта Банка Александр Пахомов перешел в мае на должность заместителя президента — председателя правления ВТБ. Одновременно он назначен председателем наблюдательного совета Почта Банка. Как отметили в пресс-службе, Пахомов будет отвечать за розничный бизнес банка.
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