ВТБ выкупил Почта Банк целиком
ВТБ закрыл сделку по приобретению 100% акций Почта Банка, сообщили в пресс-службе ВТБ.
«Банк выкупил долю в 49,99% у «Почты России», расчеты завершены. Цена сделки — 36 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Ранее ВТБ выкупил две акции у частного акционера.
До этого у ВТБ и «Почты России» были равные доли (50% минус 1 акция) в Почта Банке. Еще две акции были у председателя правления Почта Банка Александра Пахомова.
Включения нового банка в структуру ВТБ позволит расширить и укрепить присутствие в регионах, так как у Почта Банка 24 тыс. точек по стране и 9 млн клиентов, отметили в пресс-службе. Клиенты Почта Банка получат доступ к услугам ВТБ, уточнили там.
В ВТБ указали, что планируют в следующем году «начать миграцию» сети Почта Банка и его клиентов под брендом ВТБ, приводятся в сообщении слова первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.
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