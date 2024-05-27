Глава МИД Венгрии Сийярто выступит на ПМЭФ-2024

Петер Сийярто (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге 5–8 июня, следует из программы мероприятий на сайте форума.

Сийярто числится среди выступающих по теме «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей» в секции «Переход к многополярной модели мировой экономики». Его выступление запланировано на 6 июня.

Модератором встречи выступит журналист, бывший ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев. Среди выступающих также заявлены генеральный директор ОПЕК Хайсам Аль Гайс, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Элоина Родригес Гомес, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и вице-премьер Александр Новак.

Мероприятие, на котором выступит Сийярто, посвящено рискам турбулентности на мировых рынках нефти, газа и нефтепродуктов. Участники намерены обсудить динамику спроса и предложения на нефть, изменение структуры глобального спроса на сырьевые товары и влияние этого фактора на мировые цены. Также будут затронуты вопрос о стратегиях для производителей в новых условиях и другие темы.

Сийярто приезжал на ПМЭФ и в 2023 году. До этого он также посещал форум.

По данным ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, к 24 мая свое участие в ПМЭФ-2024 подтвердили более 12 тыс. человек из 128 стран и территорий. На пленарном заседании в рамках форума 7 июня также выступит президент России Владимир Путин.