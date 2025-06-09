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Военная операция на Украине ,  
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Украинка объявлена в розыск по делу о контрабанде авиазапчастей

Украинка объявлена в розыск по делу о контрабанде комплектующих для авиатехники
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинка объявлена в розыск по делу о контрабанде авиазапчастей
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Гражданку Украины, пытавшуюся организовать контрабанду комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17, объявили в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. В ведомстве считают, что с их помощью летную технику можно было восстановить.

В сообщении говорится, что в международном розыске находится «гражданка Украины, руководитель ряда киевских предприятий оборонно-промышленного комплекса, предпринявшая попытки организовать устойчивые каналы контрабанды российской контролируемой продукции для реализации государственного оборонного заказа».

Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы, пытавшейся вывезти за пределы России комплектующие для вертолетов. Следственный отдел УФСБ по Оренбургской области возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 Уголовного кодекса (покушение на контрабанду военной техники, а также оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

ФСБ пресекла вывоз на Украину деталей для вертолетов на ₽400 млн
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

По версии спецслужбы, преступная группа состояла из шести человек — граждан России, Украины и Ближнего Востока. Их действия координировала «подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом», заявила ФСБ. Детали к вертолетам члены группы покупали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний через подконтрольные им коммерческие структуры.

По оценке следствия, примерная стоимость изъятых комплектующих превышает 400 млн руб.

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Теги
Военная операция на Украине ФСБ уголовное дело контрабанда вертолеты
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