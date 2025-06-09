ФСБ пресекла вывоз на Украину деталей для вертолетов на ₽400 млн

ФСБ пресекла контрабанду комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17. По данным спецслужбы, в преступную группу входили шесть человек. Детали, стоимость которых более 400 млн руб., предназначались в том числе для вывоза на Украину

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники ФСБ пресекли контрабандный вывоз за рубеж, в том числе на Украину, комплектующих к Ми-8 и Ми-17, которые позволяют восстановить летную годность не менее четырех вертолетов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, в преступную группу входили шесть человек. Среди них — граждане России, Украины и Ближнего Востока. Их действия координировала «подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом».

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Комплектующие к вертолетам российского производства члены группы приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний через подконтрольные им коммерческие структуры, отметили в ФСБ. По оценкам спецслужбы, ориентировочная стоимость указанных деталей составляет более чем 400 млн руб. С помощью них можно было бы восстановить летную годность четырех вертолетов.

Ми-8 и Ми-17 — средние многоцелевые вертолеты, которые применяются для пассажирских и грузовых перевозок. Конструкция Ми-17 в основном такая же, как у Ми-8, с рядом агрегатов и систем от вертолета Ми-14. Внешне Ми-17 отличается от Ми-8 установкой рулевого винта с левой стороны хвостовой балки (вместо правой на Ми-8) и укороченными гондолами двигателей. Максимальная скорость Ми-17 и Ми-8 — 250 км/ч, взлетная масса — 13 тыс. кг, экипаж — три человека.

Следственным отделом УФСБ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду военной техники, а также оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники); наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.