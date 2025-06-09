 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ пресекла вывоз на Украину деталей для вертолетов на ₽400 млн

Сюжет
Военная операция на Украине
ФСБ пресекла контрабанду комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17. По данным спецслужбы, в преступную группу входили шесть человек. Детали, стоимость которых более 400 млн руб., предназначались в том числе для вывоза на Украину
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники ФСБ пресекли контрабандный вывоз за рубеж, в том числе на Украину, комплектующих к Ми-8 и Ми-17, которые позволяют восстановить летную годность не менее четырех вертолетов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, в преступную группу входили шесть человек. Среди них — граждане России, Украины и Ближнего Востока. Их действия координировала «подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом».

ФСБ пресекла вывоз на Украину деталей для вертолетов на ₽400 млн
Video

Комплектующие к вертолетам российского производства члены группы приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний через подконтрольные им коммерческие структуры, отметили в ФСБ. По оценкам спецслужбы, ориентировочная стоимость указанных деталей составляет более чем 400 млн руб. С помощью них можно было бы восстановить летную годность четырех вертолетов.

Ми-8 и Ми-17 — средние многоцелевые вертолеты, которые применяются для пассажирских и грузовых перевозок. Конструкция Ми-17 в основном такая же, как у Ми-8, с рядом агрегатов и систем от вертолета Ми-14. Внешне Ми-17 отличается от Ми-8 установкой рулевого винта с левой стороны хвостовой балки (вместо правой на Ми-8) и укороченными гондолами двигателей. Максимальная скорость Ми-17 и Ми-8 — 250 км/ч, взлетная масса — 13 тыс. кг, экипаж — три человека.

Следственным отделом УФСБ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду военной техники, а также оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники); наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
ФСБ вертолеты контрабанда уголовное дело
Материалы по теме
ФСБ в Крыму задержала двух женщин — агентов украинских спецслужб
Политика
ФСБ задержала шестерых россиян за поджоги по заданию спецслужб Украины
Политика
ФСБ задержала жителя Феодосии, собравшего бомбу по заданию СБУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Почему три из четырех компаний в России включают режим экономииПодписка на РБК, 11:01
Роналду ответил на вопрос, где он продолжит карьеру Спорт, 10:56
Инструмент масштабирования: новые возможности и вызовы для бизнеса Отрасли, 10:51
Гражданина Украины из ЛНР задержали за передачу данных украинским военным Политика, 10:47
Промышленность с зеленым вектором: «Сибур» представил новую ESG-стратегию Отрасли, 10:40
Просто SEO уже не работает: как брендам попасть в выдачу ИИ-ассистентовПодписка на РБК, 10:35
Роспотребнадзор выявил распространение кори из-за отказа от прививок Общество, 10:32
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как будет работать ОСАГО без учета износа и подорожает ли полис Авто, 10:31
Geo Team узнал, что игрока ПСЖ Кварацхелию обокрали во Франции Спорт, 10:23
ФСБ показала детали для Ми-8 и Ми-17, которые пытались вывезти из страны Политика, 10:23
«Дофаминовые прыжки»: полезен ли фитнес-тренд из соцсетейПодписка на РБК, 10:17
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на вторичное жилье в мае Недвижимость, 10:15
Госдума рассмотрит законопроект о передаче данных о детях мигрантов в МВД Общество, 10:08
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03