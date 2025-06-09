Силовики задержали мэра Красноярска
Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан, сообщили источники ТАСС и NGS24.ru в правоохранительных органах.
Собеседник NGS24.ru назвал причиной задержания взятку в особо крупном размере. Портал также пишет об обысках в администрации города. По данным СМИ, делом занимается центральный аппарат СК.
Источник ТАСС позднее тоже сообщил, что дело Логинова связано с получением взятки.
Собеседник телеграм-канала «112» сообщил, что мэра вызвали на допрос в СК, его процессуальный статус неизвестен.
57-летний Логинов занимает пост главы Красноярска с 16 сентября 2022 года. До этого пять лет был первым заместителем мэра. В целом в красноярском руководстве работает с 2012-го: сначала был замглавы департамента городского хозяйства администрации города, потом — замглавы департамента муниципального заказа, некоторое время руководил администрациями Свердловского и Советского районов.
Логинов родился в Ачинске Красноярского края, окончил местное военное авиационное техническое училище и с 1984 года работал в направлении авиации. Потом перешел в сферы транспорта и материально-технического снабжения. Работал в «Красноярском дорожно-строительном управлении», «Краевой дорожно-эксплуатационной организации» (КрайДЭО), на асфальтобетонном заводе на различных управленческих должностях.
Логинов женат, у него трое детей. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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