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Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Ливень, гроза, град и шквалистый ветер до 17 метров в секунду обрушатся на Москву в понедельник, 9 июня, предупреждает столичное управление МЧС в своем телеграм-канале.

Непогода ожидается до 21:00. Министерство порекомендовало парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, быть внимательным водителем, не упускать детей из виду.

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Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Погода будет неустойчива в течение всего дня, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Так, в первую половину дня горожане будут чувствовать влияние теплого циклона, а во вторую — «холодного атмосферного фронта».

Температура воздуха в российской столице будет колебаться от +25 до +28, отметил Тишковец. Он также добавил, что начиная со вторника, 10 июня, неделя будет «довольно прохладной». Ночью температура будет от +6 до +11, днем — не более +20.

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