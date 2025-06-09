Четыре солдата пострадали при взрыве на военной базе США в Японии
Четверо солдат ранены в результате взрыва, произошедшего вблизи американской авиабазы Кадена на южном японском острове Окинава, когда военные обезвреживали неразорвавшиеся снаряды. Об этом сообщает News TV Asahi.
Пострадавших госпитализировали.
Детонация в помещении, где утилизируют неразорвавшиеся боеприпасы, в деревне Йомитан. Оно относится к складу боеприпасов, прилегающему к военной базе США, которую также используют японские военные, уточнило издание.
В 15-й бригаде наземных сил самообороны гарнизона Наха заявили, что взрыв прогремел, когда неразорвавшиеся снаряды были собраны и доставлены в помещение для хранения.
В марте 2019 года взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на Окинаве. Тогда бомба взорвалась у входа в офис директора базы. Неподалеку от въезда на территорию объекта американская военная полиция обнаружила дыру в ограждении. В результате случившегося никто не пострадал.
На Окинаве сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии.
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