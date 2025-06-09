 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Четыре солдата пострадали при взрыве на военной базе США в Японии

Фото: Richard Atrero de Guzman / AFLO / Global Look Press
Фото: Richard Atrero de Guzman / AFLO / Global Look Press

Четверо солдат ранены в результате взрыва, произошедшего вблизи американской авиабазы Кадена на южном японском острове Окинава, когда военные обезвреживали неразорвавшиеся снаряды. Об этом сообщает News TV Asahi.

Пострадавших госпитализировали.

Детонация в помещении, где утилизируют неразорвавшиеся боеприпасы, в деревне Йомитан. Оно относится к складу боеприпасов, прилегающему к военной базе США, которую также используют японские военные, уточнило издание.

В 15-й бригаде наземных сил самообороны гарнизона Наха заявили, что взрыв прогремел, когда неразорвавшиеся снаряды были собраны и доставлены в помещение для хранения.

На военной базе в Ираке произошел взрыв
Политика

В марте 2019 года взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на Окинаве. Тогда бомба взорвалась у входа в офис директора базы. Неподалеку от въезда на территорию объекта американская военная полиция обнаружила дыру в ограждении. В результате случившегося никто не пострадал.

На Окинаве сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Япония военная база США взрыв
Материалы по теме
В Херсоне взрыв повредил здание областной администрации
Политика
В Приморском крае взрыв водонагревателя разрушил стену в доме
Общество
Глава Ставрополья не исключил, что взрыв у дома Гурциева был терактом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Почему три из четырех компаний в России включают режим экономииПодписка на РБК, 11:01
Роналду ответил на вопрос, где он продолжит карьеру Спорт, 10:56
Инструмент масштабирования: новые возможности и вызовы для бизнеса Отрасли, 10:51
Гражданина Украины из ЛНР задержали за передачу данных украинским военным Политика, 10:47
Промышленность с зеленым вектором: «Сибур» представил новую ESG-стратегию Отрасли, 10:40
Просто SEO уже не работает: как брендам попасть в выдачу ИИ-ассистентовПодписка на РБК, 10:35
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Роспотребнадзор выявил распространение кори из-за отказа от прививок Общество, 10:32
Как будет работать ОСАГО без учета износа и подорожает ли полис Авто, 10:31
Geo Team узнал, что игрока ПСЖ Кварацхелию обокрали во Франции Спорт, 10:23
ФСБ показала детали для Ми-8 и Ми-17, которые пытались вывезти из страны Политика, 10:23
«Дофаминовые прыжки»: полезен ли фитнес-тренд из соцсетейПодписка на РБК, 10:17
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на вторичное жилье в мае Недвижимость, 10:15
Госдума рассмотрит законопроект о передаче данных о детях мигрантов в МВД Общество, 10:08