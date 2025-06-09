Novinky узнал о подготовке властей Чехии к возвращению солдат с Украины

Спецслужбы в Чехии готовятся к возвращению в страну военных, участвовавших в боевом конфликте на Украине, сообщает портал Novinky со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы страны создали рабочую группу «для оценки потенциальных угроз безопасности», пишет издание. Спецслужбы интересуют не только граждане Чехии, которые принимали участие в конфликте и со стороны Москвы, и со стороны Киева, но и украинцы, которые могут приехать в страну к своей семье, пишет Novinky.

По информации портала, власти страны полагают, что у вернувшихся солдат будут трудности с адаптацией к обычной жизни или другие психологические проблемы. Правоохранительные органы также не исключают, что среди военных могут быть потенциальные агенты иностранных государств.

71 гражданин Чехии получил разрешение от президента страны Петра Павела на участие в боевых действиях на Украине, заявители намеревались присоединиться к украинским Вооруженным силам, отмечает Novinky. Еще 147 заявлений отклонили, но некоторые отправились в зону боевых действий самостоятельно. Им грозит до десяти лет тюрьмы, пишет портал.