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Военная операция на Украине ,  
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Novinky узнал о подготовке властей Чехии к возвращению солдат с Украины

Сюжет
Военная операция на Украине

Спецслужбы в Чехии готовятся к возвращению в страну военных, участвовавших в боевом конфликте на Украине, сообщает портал Novinky со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы страны создали рабочую группу «для оценки потенциальных угроз безопасности», пишет издание. Спецслужбы интересуют не только граждане Чехии, которые принимали участие в конфликте и со стороны Москвы, и со стороны Киева, но и украинцы, которые могут приехать в страну к своей семье, пишет Novinky.

По информации портала, власти страны полагают, что у вернувшихся солдат будут трудности с адаптацией к обычной жизни или другие психологические проблемы. Правоохранительные органы также не исключают, что среди военных могут быть потенциальные агенты иностранных государств.

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Фото:Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

71 гражданин Чехии получил разрешение от президента страны Петра Павела на участие в боевых действиях на Украине, заявители намеревались присоединиться к украинским Вооруженным силам, отмечает Novinky. Еще 147 заявлений отклонили, но некоторые отправились в зону боевых действий самостоятельно. Им грозит до десяти лет тюрьмы, пишет портал.

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Дарья Беспалько
Чехия Военная операция на Украине Украина
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