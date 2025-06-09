На Камчатке украинцу отказали в гражданстве России из-за контактов с ВСУ
В Камчатском крае украинцу отказали в получении российского гражданства из-за намерения собирать данные о военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ФСБ.
По информации сотрудников правоохранительных органов, мужчина контактировал с украинскими Вооруженными силами (ВСУ), чтобы собирать для них данные о камчатских военных, которые участвуют в боевых действиях на Украине.
«Ему отказали в получении российского гражданства и аннулировали вид на жительство», — цитирует агентство ведомство.
Украинец не смог совершить преступление из-за вмешательства работников спецслужбы, отметили в управлении ФСБ. Мужчина получил предупреждение о недопустимости подобных действий.
Ведомство не уточнило, где именно живет украинский граждан и его возраст.
В конце мая в Камчатском крае сотрудники полиции вынесли решение о прекращении гражданства России 39-летней уроженки Киргизии.
Российский паспорт женщина получила в 2020 году. Причиной его изъятия стали действия, «создающие угрозу национальной безопасности» России, а также «негативно влияющие на общественно-политическую стабильность» в обществе.
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