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Общество ,  
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В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии

Фото: turchak_andrey/Telegram
Фото: turchak_andrey/Telegram

На территории гимназии на северо-западе Горно-Алтайска начался пожар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание зафиксировали в здании гимназии № 3. Сообщение о пожаре поступило около 1:00 мск.

«Огнем охвачено здание по всей площади, площадь составляет 1000 кв.м», — говорится в сообщении.

На месте работает 63 человек и 18 единиц техники, отметили в МЧС. Через два часа после начала тушения пламя локализовали.

Спасатели продолжают проливать здание, уточнили в ведомстве. По информации МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

Глава республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что пожар возник в крупнейшей школе города, в которой учатся около 2 тыс. человек. Турчак отметил, что спортивный зал гимназии при ЧП не пострадал, причину возгорания выясняют. На месте создали оперштаб, добавил он.

ЕГЭ, которые должны были пройти в стенах школы, перенесут.

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8 июня в Москве два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе на улице Пермская на востоке города. Возгорание началось на третьем этаже разноуровневого административно-складского комплекса: загорелись оборудование и личные вещи.

Спасатели эвакуировали 33 человека с верхних этажей. В тушении были задействованы 20 пожарных и 7 единиц техники.

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