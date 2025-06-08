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Политика ,  
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Кандидата в президенты Колумбии прооперировали после покушения

Люди зажигают свечи у здания больницы фонда Санта-Фе, куда был переведен колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай после покушения в Боготе, Колумбия, 7 июня 2025 года
Люди зажигают свечи у здания больницы фонда Санта-Фе, куда был переведен колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай после покушения в Боготе, Колумбия, 7 июня 2025 года (Фото: Carlos Ortega / EPA / ТАСС)

В Колумбии после пулевого ранения, полученного в результате нападения, прооперировали сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе Турбая. Об этом сообщает местное радио Caracol. Состояние сенатора врачи оценивают как критическое.

Изначально пострадавшего доставили в клинику Medicentro, затем перевели в Фонд Санта-Фе для проведения нейрохирургической и сосудистой операций. Медики продолжают оказывать необходимую помощь.

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Урибе Турбай получил огнестрельное ранение во время предвыборного мероприятия. Нападение произошло 7 июня в городе Фонтибон, одна из пуль попала в область головы и шеи.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес назвал случившееся «покушением на страну и ее демократию». Власти пообещали вознаграждение за информацию о нападавшем.

Позже мэр города сообщил о задержании подозреваемого — им оказался 15-летний подросток. У него изъяли пистолет калибра 9 мм. Подросток при задержании также был ранен и доставлен в больницу.

Урибе Турбай представляет оппозиционную партию «Демократический центр», основанную экс-президентом Альваро Урибе. Он приходится внуком бывшему главе государства Хулио Сезару Турбаю. Его мать, журналистка Диана Турбай, погибла в 1991 году в результате операции по освобождению заложников, захваченных медельинским картелем Пабло Эскобара.

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Плугина Ирина
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