Кандидата в президенты Колумбии прооперировали после покушения
В Колумбии после пулевого ранения, полученного в результате нападения, прооперировали сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе Турбая. Об этом сообщает местное радио Caracol. Состояние сенатора врачи оценивают как критическое.
Изначально пострадавшего доставили в клинику Medicentro, затем перевели в Фонд Санта-Фе для проведения нейрохирургической и сосудистой операций. Медики продолжают оказывать необходимую помощь.
Урибе Турбай получил огнестрельное ранение во время предвыборного мероприятия. Нападение произошло 7 июня в городе Фонтибон, одна из пуль попала в область головы и шеи.
Министр обороны Колумбии Педро Санчес назвал случившееся «покушением на страну и ее демократию». Власти пообещали вознаграждение за информацию о нападавшем.
Позже мэр города сообщил о задержании подозреваемого — им оказался 15-летний подросток. У него изъяли пистолет калибра 9 мм. Подросток при задержании также был ранен и доставлен в больницу.
Урибе Турбай представляет оппозиционную партию «Демократический центр», основанную экс-президентом Альваро Урибе. Он приходится внуком бывшему главе государства Хулио Сезару Турбаю. Его мать, журналистка Диана Турбай, погибла в 1991 году в результате операции по освобождению заложников, захваченных медельинским картелем Пабло Эскобара.
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