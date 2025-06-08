Сенатор в Колумбии получил пулевое ранение в результате нападения
В Колумбии произошло нападение на сенатора и кандидата в президенты страны Мигеля Урибе Турбая, он получил пулевое ранение, сообщает местная радиостанция Blu Radio.
Во время проведения предвыборной кампании в городе Фонтибон рядом с сенатором раздались три выстрела, один из которых ранил Урибе Турбая, предварительно, в область головы и шеи. Его доставили в больницу. По данным радиостанции, его состояние критическое.
La Nacion пишет, что мэр Боготы Карлос Фернандо Галан сообщил о задержании нападавшего.
Министр обороны Колумбии Педро Санчес на своей странице в X осудил нападение на сенатора. Он назвал случившееся «покушением на страну и ее демократию». В ближайшее время пройдет чрезвычайное совещание с руководством армии и полиции, чтобы определить стратегию действий.
Санчес также заявил, что власти предлагают $3 тыс. любому, кто предоставит информацию, которая приведет к установлению личности стрелявшего и к поимке виновного.
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