Суд взыскал с Хабенского долг за ЖКХ

Суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского долг за оплату коммунальных услуг по иску фонда капитального ремонта, следует из картотеки на сайте инстанции.

Сумма не названа, равно как и период неоплаты.

Категория дела обозначена как: «О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». Взыскателем является фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Решение вступило в силу 18 марта, говорится в материалах.

В мае судья в столице постановил взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по уплате коммунальных платежей. Тогда иск поступил от «Мосводоканала». Размер задолженности назван не был.

В том же месяце подобное решение судья принял в отношении актера Игоря Верника. Истцом стал тот же фонд капремонта многоквартирных домов.

Хабенский — актер, режиссер, художественный руководитель и директор МХТ им. Чехова, народный артист России, основатель фонда в помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Актер родился в 1972 году, ему 53 года. Среди самых известных работ Хабенского — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Ночной дозор», «Коллектор», «Селфи», в сериалах «Метод», «Троцкий» и других проектах.