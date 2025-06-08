Суд взыскал с Хабенского долг за ЖКХ
Суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского долг за оплату коммунальных услуг по иску фонда капитального ремонта, следует из картотеки на сайте инстанции.
Сумма не названа, равно как и период неоплаты.
Категория дела обозначена как: «О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». Взыскателем является фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
Решение вступило в силу 18 марта, говорится в материалах.
В мае судья в столице постановил взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по уплате коммунальных платежей. Тогда иск поступил от «Мосводоканала». Размер задолженности назван не был.
В том же месяце подобное решение судья принял в отношении актера Игоря Верника. Истцом стал тот же фонд капремонта многоквартирных домов.
Хабенский — актер, режиссер, художественный руководитель и директор МХТ им. Чехова, народный артист России, основатель фонда в помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга.
Актер родился в 1972 году, ему 53 года. Среди самых известных работ Хабенского — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Ночной дозор», «Коллектор», «Селфи», в сериалах «Метод», «Троцкий» и других проектах.
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