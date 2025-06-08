 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд взыскал с Хабенского долг за ЖКХ

Суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского долг за оплату коммунальных услуг по иску фонда капитального ремонта, следует из картотеки на сайте инстанции.

Сумма не названа, равно как и период неоплаты.

Категория дела обозначена как: «О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». Взыскателем является фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Решение вступило в силу 18 марта, говорится в материалах.

Эрнст, Хабенский и Прилепин вошли в президентский совет по культуре
Политика
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и актёр Константин Хабенский (справа)

В мае судья в столице постановил взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по уплате коммунальных платежей. Тогда иск поступил от «Мосводоканала». Размер задолженности назван не был.

В том же месяце подобное решение судья принял в отношении актера Игоря Верника. Истцом стал тот же фонд капремонта многоквартирных домов.

Хабенский — актер, режиссер, художественный руководитель и директор МХТ им. Чехова, народный артист России, основатель фонда в помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга.

Актер родился в 1972 году, ему 53 года. Среди самых известных работ Хабенского — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Ночной дозор», «Коллектор», «Селфи», в сериалах «Метод», «Троцкий» и других проектах.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Константин Хабенский ЖКХ Долги
Константин Хабенский фото
Константин Хабенский
актер, режиссер
11 января 1972 года
Материалы по теме
Эрнст, Хабенский и Прилепин вошли в президентский совет по культуре
Политика
В МХТ имени А.П. Чехова опровергли госпитализацию Хабенского
Общество
Путин наградил Хабенского орденом Почета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Собянин сообщил о десятом сбитом дроне с начала суток Политика, 09:26
МВД напомнило о хитростях при разговоре с мошенниками Общество, 09:07
Самые доходные дивидендные акции России — 2025: рейтинг «РБК Инвестиций» Инвестиции, 09:00
Суд взыскал с Хабенского долг за ЖКХ Общество, 08:48
Politico рассказало, чем США грозят «сокрушительные» санкции Грэма Политика, 08:36
Основатель Group-IB Илья Сачков подал шесть исков к колонии Политика, 08:28
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе Спорт, 08:13
Российские военные уничтожили 61 беспилотник над восемью регионами Политика, 07:54
Феномен дропов: что это значит и можно ли случайно нарушить закон РБК и ИВИ, 07:49
В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты Общество, 07:47
Российские школьники 5-7 классов перейдут на новую программу по истории Общество, 07:33
На подлете к Москве с начала суток уничтожили десять дронов Политика, 07:12
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло семи Политика, 06:55