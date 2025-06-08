Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло семи

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще три беспилотника в столичном регионе, сообщил мэр города Сергей Собянин. Общее число дронов, пытавшихся атаковать столицу за ночь, достигло семи.

«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале.

До этого над столичным регионом за ночь сбили еще четыре беспилотника. О первом Собянин сообщил в 3:47 мск. Еще два уничтожили в течение часа после этого — в 4:19 и 4:30 мск. О четвертом столичный мэр рассказал в 5:59 мск.

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