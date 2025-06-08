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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло семи

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще три беспилотника в столичном регионе, сообщил мэр города Сергей Собянин. Общее число дронов, пытавшихся атаковать столицу за ночь, достигло семи.

«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале.

В столичном регионе сбили четвертый за ночь беспилотник
Политика

До этого над столичным регионом за ночь сбили еще четыре беспилотника. О первом Собянин сообщил в 3:47 мск. Еще два уничтожили в течение часа после этого — в 4:19 и 4:30 мск. О четвертом столичный мэр рассказал в 5:59 мск.

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Сергей Собянин Москва беспилотники
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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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