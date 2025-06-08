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Атаки беспилотников на Москву ,  
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В столичном регионе сбили четвертый за ночь беспилотник

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Над столичным регионом сбили четвертый за ночь беспилотник, заявил Собянин. Прошлой ночью на подлете к Москве перехватили пять дронов

Силы ПВО сбили четвертый за ночь беспилотник, атаковавший Московский регион, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

До этого три дрона в столичном регионе сбили менее чем за час — Собянин сообщал об их уничтожении в 3:47, 4:19 и 4:30 мск.

Также этой ночью о нескольких сбитых воздушных целях над Новомосковском сообщил губернатор соседней со столичным регионом Тульской области Дмитрий Миляев. Он рассказал, что в результате падения обломков дрона произошел пожар на химкомбинате «Азот», его потушили. Два человека пострадали, угрозы их жизням нет, добавил глава региона.

В столичном регионе менее чем за 15 минут сбили два дрона
Политика

Прошлой ночью Собянин сообщал о пяти сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. На этом фоне ограничения вводились в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

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Сергей Собянин атака дронов Москва Московский регион
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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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В столичном регионе менее чем за 15 минут сбили два дрона
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Собянин заявил о втором за ночь сбитом беспилотнике
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Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике
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