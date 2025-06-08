В столичном регионе сбили четвертый за ночь беспилотник

Над столичным регионом сбили четвертый за ночь беспилотник, заявил Собянин. Прошлой ночью на подлете к Москве перехватили пять дронов

Силы ПВО сбили четвертый за ночь беспилотник, атаковавший Московский регион, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

До этого три дрона в столичном регионе сбили менее чем за час — Собянин сообщал об их уничтожении в 3:47, 4:19 и 4:30 мск.

Также этой ночью о нескольких сбитых воздушных целях над Новомосковском сообщил губернатор соседней со столичным регионом Тульской области Дмитрий Миляев. Он рассказал, что в результате падения обломков дрона произошел пожар на химкомбинате «Азот», его потушили. Два человека пострадали, угрозы их жизням нет, добавил глава региона.

Прошлой ночью Собянин сообщал о пяти сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. На этом фоне ограничения вводились в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.