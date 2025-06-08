МЧС ликвидировало открытое горение на складе в подмосковном Пушкино
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с горюче-смазочными материалами в городе Пушкино в Московской области, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.
Пожар возник вечером накануне, 7 июня. Его площадь сначала составляла 8,1 тыс. кв. м., затем увеличилась до 21 тыс. кв м, а огонь перекинулся на соседнее здание. К 22:27 мск возгорание локализовали.
Из-за пожара в Пушкино вечером того же дня полностью перекрыли движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе.
Как сообщили ранее РБК в пресс-службе МЧС, ведомство увеличило силы, участвующие в тушении пожара с 50 специалистов и 12 единиц до более 100 человек и 27 единиц техники. На территории горящего склада на площади 13 тыс. кв. м. обрушилась кровля.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов