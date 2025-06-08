МЧС ликвидировало открытое горение на складе в подмосковном Пушкино

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с горюче-смазочными материалами в городе Пушкино в Московской области, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Пожар возник вечером накануне, 7 июня. Его площадь сначала составляла 8,1 тыс. кв. м., затем увеличилась до 21 тыс. кв м, а огонь перекинулся на соседнее здание. К 22:27 мск возгорание локализовали.

Из-за пожара в Пушкино вечером того же дня полностью перекрыли движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе.

Как сообщили ранее РБК в пресс-службе МЧС, ведомство увеличило силы, участвующие в тушении пожара с 50 специалистов и 12 единиц до более 100 человек и 27 единиц техники. На территории горящего склада на площади 13 тыс. кв. м. обрушилась кровля.