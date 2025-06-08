AFP узнало о задержании в США популярного тиктокера Хаби Лейма

В международном аэропорту в Лас-Вегасе (штат Невада) миграционная и таможенная служба США задержала популярного блогера Серинге Хаби Лейма за нарушение миграционного режима, сообщает AFP со ссылкой на заявление ведомства.

Лейм въехал на территорию США 30 апреля и просрочил срок действия своей визы. 25-летнего гражданина Италии задержали в пятницу, но в тот же день отпустили. На его странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена) нет постов о случившемся. Однако на самой последней истории, которая была опубликована пять часов назад, фотография парка с пальмами.

Свою популярность Лейм получил благодаря своим видеороликам на платформе TikTok. На сегодняшний день на его аккаунте более 162 млн подписчиков и около 2,5 млрд лайков в совокупности со всех роликов. Он известен своими видео, на которых высмеивает советы и сложные инструкции к простым действиям. Ролики он сопровождает фирменным жестом — расправленными ладонями и улыбкой с широко открытыми глазами.

Лейм также является послом доброй воли детского фонда Детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

По данным Forbes на март 2025 года, блогер заключил сделки с брендами Hugo Boss, Fortnight и Sony Pictures. Он также заключил сделку с гигантом розничной торговли Walmart, продавая свою линию причудливых кухонных инструментов, таких как пресс для чеснока и держатель для тако под маркой Khaby.