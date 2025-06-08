Угрозу атаки БПЛА объявили в Ивановской области
В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников, сообщает пресс-служба правительства в телеграм-канале.
«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении.
Помимо Ивановской области, режим опасности атаки беспилотников ранее ввели в Тульской (23:02 мск 7 июня) и Липецкой (22:21 мск 7 июня), а также в Воронежской (2:47 мск 8 июня) и Белгородской областях (2:07 мск 8 июня). На момент создания материала режимы действуют во всех перечисленных регионах.
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