Путин ограничил снижение премий работникам за нарушение дисциплины
Президент Владимир Путин ввел ограничение на снижение премий работникам, которые совершили дисциплинарное нарушение. Соответствующий закон размещен на сайте официального публикования правовых актов.
Согласно документу, снизить премию могут только за тот период, когда к работнику применили дисциплинарное взыскание.
«А размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов», — говорится в законе.
При этом подробную систему премирования работодатель обязан четко прописывать в трудовых договорах и локальных актах, в том числе качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий. Кроме этого, работодатель не может использовать взыскание как основание для необоснованного сокращения уже заработанных сотрудником выплат, включая заработанные премии.
Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях в конце мая. Совет Федерации одобрил его 4 июня.
В октябре 2024 года Госдума приняла закон, обязывающий работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, а также предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов