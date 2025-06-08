Путин ограничил снижение премий работникам за нарушение дисциплины

Президент Владимир Путин ввел ограничение на снижение премий работникам, которые совершили дисциплинарное нарушение. Соответствующий закон размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Согласно документу, снизить премию могут только за тот период, когда к работнику применили дисциплинарное взыскание.

«А размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов», — говорится в законе.

При этом подробную систему премирования работодатель обязан четко прописывать в трудовых договорах и локальных актах, в том числе качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий. Кроме этого, работодатель не может использовать взыскание как основание для необоснованного сокращения уже заработанных сотрудником выплат, включая заработанные премии.

Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях в конце мая. Совет Федерации одобрил его 4 июня.

В октябре 2024 года Госдума приняла закон, обязывающий работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, а также предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении.