 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

WSJ узнала, что Пентагон врал про НЛО, чтобы скрыть создание истребителей

WSJ: Пентагон намеренно врал про НЛО, чтобы скрыть разработку стелс-истребителей

Минобороны США специально распространял информацию про неопознанные летательные объекты (НЛО), чтобы отвлечь внимание от создания истребителей, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственное расследование.

По данным газеты, в 1980 годы, один из полковников Военно-воздушных сил США посетил бар рядом с «Зоны 51» в штате Невада, где расположена американская военно-испытательная база. Он дал владельцу бара фотографии летающих тарелок, после чего в местной прессе появилась идея, что военные США тайно восстанавливают и тестируют технологии инопланетян.

Однако полковник намеренно распространил дезинформацию, фотографии оказались подделкой. Об этом стало известно в 2023 году. Как пишет издание, военные пытались защитить то, что на самом деле происходило на секретной базе — ВВС США использовали ее для разработки сверхсекретных стелс-истребителей.

Военное руководство опасалось, что программу раскроют, поэтому они решили, что, если местные жители каким-то образом увидят испытательный полет, то лучше бы они поверили, что это НЛО.

Военный объект «Зона 51» в массовой культуре стал символом скрываемой военными и правительством США информации, связанной с неопознанными летающими объектами. Согласно официальным данным, на этой базе разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения.

Турецкий аэропорт Газиантепа временно закрыли из-за сообщений о НЛО
Общество
Фото:Faik Kaptan / ZUMA / Global Look Press

В сентябре 2023 года Пентагон запустил специальный сайт, посвященный неопознанным летательным объектам (НЛО) и свидетельствам их обнаружения — с видеозаписями, статистикой и рекомендациями военнослужащим. В эту категорию Пентагон относит неопознанные аномальные явления, которые не могут быть отнесены к известным объектам и ведут себя необъяснимым для датчиков и наблюдателей образом.

Американская разведка ранее отчитывалась, что не смогла объяснить 143 из 144 свидетельств об НЛО, кроме случая, когда за него приняли сдувающийся шар

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Пентагон НЛО истребители США
Материалы по теме
Турецкий аэропорт Газиантепа временно закрыли из-за сообщений о НЛО
Общество
МЧС назвало фейком видео с упавшим в Челябинске НЛО
Общество
Пентагон показал видео с НЛО
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
В столичном регионе менее чем за 15 минут сбили два дрона Политика, 04:34
Отец Илона Маска Эррол прибыл в Москву Политика, 04:26
Собянин заявил о втором за ночь сбитом беспилотнике Политика, 04:22
Угрозу атаки БПЛА объявили в Ивановской области Политика, 04:12
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике Политика, 03:49
Сенатор в Колумбии получил пулевое ранение в результате нападения Политика, 03:45
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА Политика, 02:52
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Миляев рассказал о двух пострадавших при атаке дронов в Новомосковске Политика, 02:49
Путин ограничил снижение премий работникам за нарушение дисциплины Политика, 02:44
Из-за атаки дронов в Новомосковске произошел пожар на химкомбинате «Азот» Политика, 02:38
Рябков оценил готовность США к переговорам с Ираном по ядерной программе Политика, 02:13
Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним Общество, 01:58
В Венгрии от несчастного случая погиб военный США Политика, 01:56
WSJ узнала, что Пентагон врал про НЛО, чтобы скрыть создание истребителей Политика, 01:33