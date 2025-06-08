WSJ узнала, что Пентагон врал про НЛО, чтобы скрыть создание истребителей
Минобороны США специально распространял информацию про неопознанные летательные объекты (НЛО), чтобы отвлечь внимание от создания истребителей, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственное расследование.
По данным газеты, в 1980 годы, один из полковников Военно-воздушных сил США посетил бар рядом с «Зоны 51» в штате Невада, где расположена американская военно-испытательная база. Он дал владельцу бара фотографии летающих тарелок, после чего в местной прессе появилась идея, что военные США тайно восстанавливают и тестируют технологии инопланетян.
Однако полковник намеренно распространил дезинформацию, фотографии оказались подделкой. Об этом стало известно в 2023 году. Как пишет издание, военные пытались защитить то, что на самом деле происходило на секретной базе — ВВС США использовали ее для разработки сверхсекретных стелс-истребителей.
Военное руководство опасалось, что программу раскроют, поэтому они решили, что, если местные жители каким-то образом увидят испытательный полет, то лучше бы они поверили, что это НЛО.
Военный объект «Зона 51» в массовой культуре стал символом скрываемой военными и правительством США информации, связанной с неопознанными летающими объектами. Согласно официальным данным, на этой базе разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения.
В сентябре 2023 года Пентагон запустил специальный сайт, посвященный неопознанным летательным объектам (НЛО) и свидетельствам их обнаружения — с видеозаписями, статистикой и рекомендациями военнослужащим. В эту категорию Пентагон относит неопознанные аномальные явления, которые не могут быть отнесены к известным объектам и ведут себя необъяснимым для датчиков и наблюдателей образом.
Американская разведка ранее отчитывалась, что не смогла объяснить 143 из 144 свидетельств об НЛО, кроме случая, когда за него приняли сдувающийся шар
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