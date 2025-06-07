Житель поселка в Белгородской области получил ранение при атаке дрона
Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в поселке Разумное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате атаки вражеского беспилотника на грузовой автомобиль ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением предплечья и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.
Гладков добавил, что в результате атаки у транспортного средства повреждена кабина.
Ранее Гладков сообщил о пострадавшем при атаке украинского беспилотника жителе села Новая Таволжанка. Мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение голени. Его автомобиль в результате получил повреждения от осколков дрона, в двух домах рядом были повреждены оконные стекла.
1 июня губернатор сообщил о гибели при ударе ВСУ мирной жительницы в поселке Пролетарский Ракитянского района области. Ее тело извлекли из-под завалов дома после прямого попадания в него снаряда.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов