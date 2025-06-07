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Военная операция на Украине ,  
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Житель поселка в Белгородской области получил ранение при атаке дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в поселке Разумное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки вражеского беспилотника на грузовой автомобиль ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением предплечья и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что в результате атаки у транспортного средства повреждена кабина.

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Ранее Гладков сообщил о пострадавшем при атаке украинского беспилотника жителе села Новая Таволжанка. Мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение голени. Его автомобиль в результате получил повреждения от осколков дрона, в двух домах рядом были повреждены оконные стекла.

1 июня губернатор сообщил о гибели при ударе ВСУ мирной жительницы в поселке Пролетарский Ракитянского района области. Ее тело извлекли из-под завалов дома после прямого попадания в него снаряда.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники ВСУ дроны
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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