Киркоров рассказал о своем самочувствии после получения ожога

Филипп Киркоров (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Певец Филипп Киркоров рассказал, что восстановился после инцидента с пиротехникой на концерте в Санкт-Петербурге в апреле. Об этом сообщают «Известия».

«Спасибо, все хорошо, уже восстановился», — ответил певец на вопрос корреспондента издания на церемонии вручения «Премии МУЗ ТВ».

В апреле во время выступления в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге за спиной артиста вспыхнули фейерверки, после чего у него загорелся рукав.

Спустя месяц представитель певца Екатерина Успенская сообщила, что Киркоров находится на лечении из-за последствий возгорания куртки на концерте в Петербурге. Она добавила, что Киркоров взял небольшой отпуск, чтобы вылечить последствия ожога.

В конце мая, отвечая на сообщения об осложнении болезни певца, Успенская сообщила, что для лечения потребуется больше времени. До этого издание Super сообщало, что певец получил ожог второй степени, осложненный частичным некрозом кожи.