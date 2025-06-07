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Военная операция на Украине ,  
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Колонна с телами украинских военных прибыла в район обмена

Минобороны: колонна с 1212 телами украинских военных прибыла в район обмена
Сюжет
Военная операция на Украине
Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел, сообщили в Минобороны

Колонна с телами украинских военных прибыла в район обмена
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Колонна с 1212 телами солдат ВСУ прибыла в район обмена, общая цифра составит более 6000, сообщил представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин.

«В настоящее время колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих прибыла в район обмена. В колонне находятся 1212 тел. Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6000 человек», — уточнил он.

Ранее помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что в район обмена прибыла первая партия тел погибших украинских солдат. Также Россия передала украинской стороне список из 640 военнопленных, однако Украина перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен пленными, сказал он.

Мединский уточнил, что в район обмена доставили 1212 тел украинских солдат, ожидается передача еще более 6 тыс. тел. В список пленных для обмена вошли тяжелораненые, тяжелобольные и молодые военнослужащие. Последних, по его словам, стороны передадут друг другу по 1,2 тыс.

Также помощник президента призвал соблюдать достигнутые договоренности и немедленно приступить к обмену.

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2 июня в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. По итогам встречи Мединский сообщил, что Россия готова передать Украине тела 6 тыс. погибших военных в одностороннем порядке, а также принять тела российских солдат, если их готова передать украинская сторона. Глава украинской делегации Рустем Умеров также анонсировал передачу 6 тыс. тел российских военных.

Кроме того, стороны договорились о крупном обмене военнопленными. Мединский уточнил, что речь идет об обмене от 1 до 1,2 тыс. человек. Умеров добавил, что соглашение включает обмен тяжелобольными пленными и военнослужащими младше 25 лет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на текущих выходных состоится обмен пленными по формуле «500 на 500». Мединский назвал сроки — 7–9 июня.

Последний раз обмен телами погибших проводился 16 мая: Украина получила 909 тел своих военных, Россия — 34. Тогда же, после первого раунда стамбульских переговоров, стороны провели масштабный обмен пленными по схеме «1000 на 1000».

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Украина Россия ВСУ обмен пленными обмен
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