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Военная операция на Украине ,  
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Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов

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Военная операция на Украине
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Россия будет определять цели для дальнейших испытаний ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности страны. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Мы неоднократно подчеркивали, что применение подобного оружия без прямого участия военных специалистов стран — производителей этих систем невозможно», — сказал он (цитата по ТАСС).

Так он ответил на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, который на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Германия готова обеспечить Украину дальнобойным оружием, а также начать его совместное производство.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия напрямую втягивается в конфликт на Украине, аналогичную позицию высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Сергей Рябков

До этого замглавы Министерства иностранных дел заявил, что некоторые ведущие страны Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине, они пытаются расстроить переговорный процесс.

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