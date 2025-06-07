Володин обвинил Берлин во все большем втягивании в конфликт против России
Правительство Германии все больше втягивается в военные действия против России, собираясь начать производство ракет на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами. Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы», — сказал он в обращении к президенту бундестага и лидерам политических фракций парламента Германии.
Ранее в июне канцлер Германии на встрече с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Соединенные Штаты за освобождение страны от нацизма. В своей речи он не упомянул СССР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль воспринимает это негативно.
Володин назвал выступление канцлера искажающим исторические факты и предложил ему посетить бундестаг, чтобы тот смог «восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага».
До этого Мерц заявил, что Германия готова обеспечить Украину дальнобойным оружием, а также начать его совместное производство. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что Германия напрямую втягивается в конфликт на Украине, и выразил надежду на то, что «ответственные политики все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».
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