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Военная операция на Украине ,  
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Володин обвинил Берлин во все большем втягивании в конфликт против России

Володин: Германия все больше втягивается в военные действия против России
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Правительство Германии все больше втягивается в военные действия против России, собираясь начать производство ракет на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами. Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы», — сказал он в обращении к президенту бундестага и лидерам политических фракций парламента Германии.

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Фото:Ints Kalnins / Reuters

Ранее в июне канцлер Германии на встрече с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Соединенные Штаты за освобождение страны от нацизма. В своей речи он не упомянул СССР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль воспринимает это негативно.

Володин назвал выступление канцлера искажающим исторические факты и предложил ему посетить бундестаг, чтобы тот смог «восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага».

До этого Мерц заявил, что Германия готова обеспечить Украину дальнобойным оружием, а также начать его совместное производство. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что Германия напрямую втягивается в конфликт на Украине, и выразил надежду на то, что «ответственные политики все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

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