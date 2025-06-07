Журналист из Мали призвал МУС расследовать подготовку Киевом террористов
Малийский журналист и общественный деятель Роберт Диксард попросил Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд (МУС) приехать на Мали и провести расследование. Об этом он заявил «РИА Новости».
По словам Диксарда, украинская сторона предоставляет информацию террористам и переправляет на территорию Мали беспилотные летательные аппараты. Эти действия он назвал направленными против Мали и Сахельской конфедерации.
«Мы просим Совет Безопасности ООН, мы просим Международный уголовный суд приехать и провести расследование. Насколько усердно они проводят расследования, чтобы говорить о «злоупотреблениях» малийской армии, настолько же усердно они должны провести расследование и посмотреть, что происходит», — сказал Диксард.
Кроме того, журналист обратился к правительствам Сенегала и Мавритании, которые имеют общие границы с Мали, с просьбой о «конкретных действиях» в отношении Украины.
До этого в апреле глава МИД Мали Абдулайе Диоп назвал Украину террористическим государством, ранее власти страны объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.
По словам Диопа, Киев поддерживает малийских террористов, в то время как Москва «объективно видит ситуацию», с которой сталкивается Альянс государств Сахеля (АГС), и поддерживает страны альянса на международной арене.
В июне портал Bamada писал, что Киев поставляет в Мали FPV-дроны и обучает представителей террористической группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, также известна как «Аль-Каида в Сахеле»), связанная с «Аль-Каидой» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России).
Киев отверг обвинения в поддержке терроризма и назвал поспешным решение Мали о разрыве дипотношений.
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