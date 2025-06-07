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В Подмосковье прошел ливень с градом

В Подмосковье прошел ливень с градом
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Сильный дождь и град накрыли некоторые города Московской области, сообщает msk1.ru.

Кадры бушующей стихии опубликовали жители Мытищ, Королева, Пушкино и Щелково. Некоторыми видео поделился телеграм-канал «Типичная Москва», отметив, что города засыпает градом «размером со смородину».

Москвичей предупредили о похолодании на 10 градусов
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

По прогнозам синоптиков, непогода вскоре доберется и до столицы, ветер усилится до 15 м/с. В течение дня возможны кратковременные дожди, а вечером — гроза.

При этом в субботу воздух прогреется до 28 градусов. В воскресенье, 8 июня, в столичном регионе ожидаются также кратковременные дожди, гроза и теплая погода.

МЧС предупредило москвичей о жаре до 32 градусов с 7 по 10 июня. Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и рекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

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Полина Минаева
Погода Московская область осадки столичный регион
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