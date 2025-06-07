Москвичей предупредили о похолодании на 10 градусов в начале следующей недели

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

В Москве ожидается резкое похолодание. Во вторник, 10 июня, температура понизится почти на 10 градусов, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В понедельник, 9 июня, ночью ожидается до плюс 20 градусов, а в первой половине дня — до плюс 30 градусов. Однако уже во второй половине дня воздух начнет поступать с северо-запада, и температура понизится. Ночью — до плюс 10–15 градусов, днем — до плюс 18–23 градусов.

«Заметное, существенное понижение температуры с плюс 27–30 до плюс 17–22, сразу на 8–10 градусов. И ночные температуры особенно понизятся. Такая температура будет на 1–2 градуса ниже многолетних значений», — сказал Вильфанд.

Вечером в понедельник в столичном регионе ожидается дождь, гроза и порывы ветра до 18 м/с. Погода будет относительно прохладной до конца недели. Ночью прогнозируется плюс 7–13 градусов, днем — 17–24 градуса.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о том, что в субботу ожидаются кратковременные дожди и грозы. Он спрогнозировал их также в воскресенье, 8 июня.

В конце мая Вильфанд заявил, что начало лета будет более прохладным, чем конец весны. По его словам, это связано с тем, что последняя неделя весны была очень жаркая — на семь градусов температура превышала норму.