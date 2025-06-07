В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 14 тыс. человек

В медицинские учреждения Турции обратились более 14 тыс. человек, получивших травмы во время закалывания жертвенных животных по случаю празднования Курбан-байрама. Об этом в соцсети X сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу.

Курбан-байрам (арабское название — Ид аль-Адха) — праздник жертвоприношения, посвященный окончанию хаджа (паломничества в Мекку). В последний день хаджа мусульмане закалывают жертвенное животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся.

Больше всего пострадавших в Анкаре — 1 049 человек, Стамбуле — 753, Конье — 655, Газиантепе — 634 и Манисе — 572 пострадавших. В общей сложности инциденты произошли в 81 провинции.

«Жертвенные животные должны быть забиты профессионалами. Напоминаем нашим гражданам, которые еще не принесли в жертву своих животных, обратить внимание на этот вопрос», — написал министр.

Мемишоглу также выразил пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В 2024 году медицинская помощь после травм, полученных при забое животных в первый день Курбан-байрама, потребовалась около 16 тыс. жителей Турции.

Больше всего пострадавших было в Анкаре — 1274 человека, в Стамбуле — 840 и в Измире — 416.

В Стамбуле один человек умер от сердечного приступа на бойне, еще один был госпитализирован с аналогичным диагнозом после посещения места забоя.